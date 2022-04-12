Карельские и петербургские хоккеисты сразятся в Кондопоге

Товарищеские матчи «СКА-ГУОР Карелии» и «СКА-Варяги» из Петербурга пройдут в Кондопоге. Команды – будущие соперники в новой для карельских хоккеистов лиге МХЛ, сообщили в Минспорта республики.

Одна игра состоится 17 апреля в 17:00, вторая - 18 апреля в 13:00, обе пройдут в Ледовом дворце в Кондопоге.

Встречи проведут в рамках просмотровых и тренировочных сборов, организованных в Государственном училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Главная их цель - проверка хоккеистов во всех возможных игровых условиях, поэтому формат первого матча предполагает обязательный овертайм и серию буллитов. Игроки будут бороться за попадание в основной состав. // Фото: Минспорта Карелии/ВКонтакте