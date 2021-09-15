Карельские футболистки стали победителями женской Евролиги

Карельские футболистки Виктория Силина и Анна Чернякова в составе сборной России стали победителями суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В составе российской команды играли сразу две наших землячки - сегежанка Виктория Силина и воспитанница петрозаводской спортивной школы №7 Анна Чернякова.

Напомним, что сборная России дважды становилась обладателем Кубка Европы - в 2018 и в 2019 годах. Наша команда находится на третьем месте в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола. Фото источника