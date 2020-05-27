Карельские бизнесмены смогут пожаловаться на нарушение их прав

«Горячая линия» по вопросам соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей состоится в транспортной прокуратуре Карелии. Сотрудники ведомства проконсультируют 28 мая 2020 года с 14 до 16 часов по телефону (8142) 71-41-22.

Кроме того, в прокуратуре республики состоится прием жителей Карелии. Так, заявители, проживающие на территории городов Костомукша и Сортавала, а также Кондопожского, Лоухского, Муезерского и Пудожского районов смогут лично обратиться к Карену Габриеляну, прокурору республики.

Мероприятия пройдут 3, 10 и 17 июня с использованием видеосвязи. Точные время и место приема представители учреждения пообещали сообщить дополнительно.