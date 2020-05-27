В ГИБДД рассказали, на каких дорогах Карелии заработали новые камеры

В Карелии заработали новые комплексы, фиксирующие нарушения водителями правил дорожного движения. По сообщению ГИБДД, камеры фиксируют превышение скорости, нарушения при проезде пешеходного перехода и перекрестков, в том числе рядность движения и проезд на красный сигнал.

Новые комплексы установлены на региональных дорогах: автодорога «Шуйская – Гирвас» п. Марциальные Воды Прионежского района; 8 км автодороги подъезд к г. Сегежа Сегежского района; 58 км автодороги «Олонец – Питкяранта – Леппясилта» п. Видлица Олонецского района; 18 км автодороги «Петрозаводск – Суоярви» Прионежского района.

В Петрозаводске установлено семь камер, которые фиксируют не только превышение скорости, но и не пропуск пешеходов. Камеры работают на набережной Варкауса, 21; проспекте Ленина, 21; проспекте Лесной, 5; Комсомольском проспекте, 21. По сообщению дорожной полиции, с 14 апреля было зафиксировано 59 нарушений водителями при проезде пешеходного перехода.

Еще три камеры, фиксирующие проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, нарушение рядности движения, установлены на пересечении ул. Гоголя – ул. Антикайнена; ул. Кирова – пр. К. Маркса; ул. Чапаева – ул. Ватутина. С начала марта камеры зафиксировали 213 нарушений проезда на запрещающий сигнал,10 водителей повторно допустили нарушения правил проезда светофора.

Всего в республике функционируют 58 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе, 11 были введены в эксплуатацию в 2020 году.