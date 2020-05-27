Минприроды РК отменило результаты приема заявлений на добычу кабана

В день подачи заявлений от охотников на добычу кабана в Карелии на портале государственных услуг республики произошел технический сбой. В связи с неполадками результаты подачи заявлений пришлось отменить. Об этом сегодня сообщает Минприроды республики.

По сообщению ведомства, 25 мая при регистрации заявок на региональном портале электронных услуг «была зафиксирована рассинхронизация настройки временного параметра (по московскому времени), в связи с чем граждане, подавшие заявления в установленное время, получили уведомление о регистрации заявления раньше официального начала приема заявлений (до 9:00:00)».

Министерство организует повторный прием заявлений. Охотники смогут подать заявки, начиная с девяти часов утра 29 мая через региональный портал электронных услуг республики.