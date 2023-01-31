Карельские биатлонисты достойно выступили на первенстве СЗФО

Первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону началось в Сыктывкаре 31 января. Карельские спортсмены в первый же день показали отличные результаты, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Первенство стало вторым этапом четвертой зимней спартакиады среди молодежи.

Юноши и девушки 17-18 лет сегодня соревновались в индивидуальной гонке. Наши биатлонисты хорошо проявили себя.

Победу среди юношей одержал Семен Прохоров, серебро получил Илья Тарасов. Арсений Ткаченко - на 4 месте ему совсем немного не хватило до призового места. Среди девушек 3 место первенства СЗФО у Полины Косаревой. В среду на старт выйдут девушки и юноши 15-16 лет. // фото: vk.com/minsportkarelia