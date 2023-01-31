Танцоры из Карелии завоевали медали на чемпионате и первенстве СЗФО

Танцоры из Петрозаводска выступили на чемпионате и первенстве СЗФО в Санкт-Петербурге.

Вениамин Тимофеев и Мария Лахей стали чемпионами в двоеборье. В латиноамериканской программе они принесли команде серебро. В европейской программе чемпионата серебряные медали завоевали Вениамин Тимофеев и Мария Лахей, бронзовые – Владимир Девликамов и Дарья Пашкова, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».

Карельские танцоры также завоевали награды первенства. Так, среди юношей и девушек 12-13 лет бронза в европейской программе у Матвея Уллиева и Софьи Ивановой. В европейской программе среди юношей и девушек постарше серебряные награды у Алексея Майорова и Веры Марковой. Среди юниоров и юниорок в европейской программе третьими стали Даниил Никитин и Милана Хайгонен.

В латиноамериканской программе бронза у Владислава Вахрушева и Александры Кабловой, в двоеборье у них еще одна бронзовая медаль. В категории «Молодежь 16-20 лет» в европейской программе на вторую ступень пьедестала поднялись Леонид Пахомов и Арина Гулиева. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»