14 апреля 2026, 15:55
Карельская самбистка вошла в десятку сильнейших спортсменов России
Выйти в финал первенства России по самбо спортсменке из Карелии помешала москвичка
Фото иллюстративное: freepik
Воспитанница Школы самбо Ильи Шегельмана Алена Шамедзько вошла в десятку сильнейших спортсменок страны в своей весовой категории (до 72 кг), сообщили в паблике «Центр спортивной подготовки».
Важный шаг в спортивной карьере нашей землячки произошел на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет в Ноябрьске. Турнир собрал более 500 сильнейших спортсменов страны — победителей и призёров федеральных округов.
На соревнованиях Алена одержала три уверенные победы, но в схватке за выход в финал уступила сопернице из Москвы со счётом 2:3. По итогам турнира карельская самбистка заняла седьмое место.
К спортивным достижениям юную жительницу Карелии ведет спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Арман Багдасарян.