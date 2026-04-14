Карельская самбистка вошла в десятку сильнейших спортсменов России

Воспитанница Школы самбо Ильи Шегельмана Алена Шамедзько вошла в десятку сильнейших спортсменок страны в своей весовой категории (до 72 кг), сообщили в паблике «Центр спортивной подготовки».

Важный шаг в спортивной карьере нашей землячки произошел на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 14–16 лет в Ноябрьске. Турнир собрал более 500 сильнейших спортсменов страны — победителей и призёров федеральных округов.

На соревнованиях Алена одержала три уверенные победы, но в схватке за выход в финал уступила сопернице из Москвы со счётом 2:3. По итогам турнира карельская самбистка заняла седьмое место.

К спортивным достижениям юную жительницу Карелии ведет спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Арман Багдасарян.