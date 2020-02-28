Карельская лыжница выступит на Первенстве мира в Германии

По итогам отборочных соревнований карельская спортсменка Ольга Жолудева вошла в состав сборной России по лыжным гонкам и примет участие в Первенстве мира среди юниоров 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, соревнования состоятся в немецком городе Обервизенталь с 28 февраля по 8 марта.

Несмотря на то, что Ольге еще 17 лет, она выступит в группе со спортсменами старшей возрастной группы - юниоры 19-20 лет.

Спорстменам предстоит провести четыре личные гонки и эстафету, которая пройдет 6 марта.