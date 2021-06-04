Карелия заняла 12 место в рейтинге состояния инвестиционного климата

Карелия заняла двенадцатое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах России. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор республики. По мнению Артура Парфенчикова, для нашей республики – это отличный результат.

«Впервые за всю историю существования рейтинга мы вплотную подошли к десятке лидеров. И это по итогам сложного пандемийного 2020 года, на фоне снижения индекса в целом по стране»,

- прокомментировал глава республики результаты рейтинга, представленного Агентством стратегических инициатив.

«Значительный рост» он объяснил системной работой по созданию и внедрению мер поддержки бизнеса в Карелии, появлением центра помощи предпринимателям и поддержкой бизнеса в пандемию.

Вместе с нашей республикой 12-ю позицию заняли Смоленская область, Камчатский край, Магаданская область, Ростовская область, Кемеровская область, Астраханская область, Ульяновская область и Калмыкия.

Отметим, что в пятерке лидеров рейтинга – Москва, Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Башкортостан. (фото kubnews.ru, пресс-служба администрации Краснодарского края)