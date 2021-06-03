В Карелии подросткам за две недели работы предлагают 10 тысяч рублей

С началом летних каникул в Карелии подростки смогут устроиться на работу при содействии органов службы занятости региона. Трудоустройство началось в Беломорском, Пряжинском районах, в Сортавале и Петрозаводске, сообщает паблик управления труда и занятости Карелии.

Несовершеннолетние будут заняты на работах по благоустройству, уборке служебных помещений, введению информации в базы данных, в качестве помощников воспитателей, курьеров, почтальонов, комплектовщиков, дворников, сторожей, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, архивных работников. Подростки в составе ученических бригад будут заниматься облагораживанием пришкольных территорий, подготовкой школ, детских домов, молодежных клубов и других учебных заведений к новому учебному году. Подростки будут трудиться в теплицах, на прополке цветочных клумб, на благоустройстве и озеленении территорий городов и поселков.

В реестре работодателей, готовых принять на работу несовершеннолетних на лето, 141 предприятие. В их числе АО «АЭМ-технологии» филиал Петрозаводскмаш, АО «ПКС Тепловые сети», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Кареллестранс», ООО «УКЦ «Перспектива» и ИП Ткаченко Максим и другие.

В управлении труда и занятости уточнили, что средний размер оплаты труда подростка за две недели работы в зависимости от возраста составит от 8000 до 10000 рублей. Подросткам и работодателям рекомендуют обращаться в агентства занятости и студенческую биржу труда. (фото pics.ru)