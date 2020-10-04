Карелия вошла в топ-5 самых «шагающих» регионов

Портал о спорте и туризме ТурСтат представил рейтинг самых «шагающих» регионов России во Всероссийский день ходьбы 3 и 4 октября.

Ежегодный День ходьбы проходит уже в шестой раз по инициативе Олимпийского комитета России. В этом году центральной площадкой праздника стал Новороссийск.

Карелия вошла в первую десятку российских регионов по популярности участия во Всероссийском дне ходьбы, уступив Башкирии, Ставрополью и Алтайскому краю. Рейтинг составлен по данным числа участников Дня ходьбы.

Во Всероссийском дне ходьбы приняли участие более 250 тысяч человек в 48 регионах страны. В Башкирии - более 66 тысяч участников Дня ходьбы, в Ставрополье - 15 тысяч, в Алтайском крае - более 13 тысяч, в Карелии - более 4 тысяч.

Во всем мире День ходьбы привлекает более 12 миллионов участников.