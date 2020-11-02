Карелия вошла в топ-10 России по качеству некоммерческого сектора

Общественная палата Российской Федерации совместно с рейтинговым агентством "РАЭКС-Аналитика" оценили уровень и качество развития некоммерческого сектора в российских регионах, сообщает ТАСС.

"Лидером рейтинга по качеству третьего сектора стала Москва. Вместе со столицей в топ-10 этой номинации вошли Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республики Карелия, Бурятия, Тульская и Самарская области",

- говорится в исследовании.

Главными факторами, из-за которых регионы лидируют в рейтинге, стали успехи в таких направлениях, как экономическая значимость деятельности НКО для региона, открытость и онлайн-доступность информации о поддержке социально-ориентированных НКО, медиаактивность НКО.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова выразила надежду, что результаты исследования "будут интересны самим НКО, работающим на местах, их ресурсным центрам, а также региональным администрациям и губернаторам".

"С помощью нашего рейтинга регионы смогут оценить не только свое место в общероссийском третьем секторе, но и то, насколько эффективно в регионе отлажена и прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого сектора с властью, бизнесом и медиа",

- отметила она.

Предложение о подготовке рейтинга субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора было высказано в 2019 году на итоговом форуме "Сообщество" в Москве во время встречи участников мероприятия с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу.

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