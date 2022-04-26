Карелия умела изготавливать самые скоростные лыжи в мире

В Карелии в Сортавале на мебельно-лыжном комбинате производились уникальные лыжи. За их производство мастер Алексей Овчинников даже был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Разработке помогала великолепная химическая лаборатория на заводе «Тяжбуммаш».

Кстати, знаете, в чем был их секрет? Покрытие готовилось на основе карельского угольно-чёрного камня шунгит. Наша знаменитая докембрийская горная порода шунгит.

В городе Оберсдорф на конкурсе лыж (не спортсменов, а самых скоростных лыж), наши шунгитовые лыжи объехали все мировые фирмы. И Karhu, и Rossignol, и Fischer… Да все! Но чтобы делать из уникальных лыж бизнес – это, видать, не для советского человека. А зачем? У нас и так очередь за лыжами-деревяшками, зачем мы будем тратить время на уникальные лыжи для пары спортсменов? Недальновидно, конечно. И обидно… (Видео)