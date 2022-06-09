Карелия участвует в сборе помощи для защитников Донбасса

Общероссийский народный фронт запускает масштабный проект «Все для победы!». Он поможет объединить усилия по сбору средств на поддержку военнослужащих ЛДНР.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина рассказала, как жители Карелии могут помочь бойцам. Для начала – переходим на сайт «Все для победы!». На главной странице размещены сборы, сформированные по запросам бойцов.

Нужно выбрать сбор на портале проекта, а затем передать необходимые бойцам вещи в отделение Народного фронта Карелии, либо перечислить денежные средства. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем разделе портала. В тот момент, когда сбор будет закрыт, вещи отвезут в военную часть ЛНР или ДНР,

― объяснила Анна Лопаткина.



В рамках проекта «Все для победы!» Народный фронт координирует военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов и обычных жителей России, которые самостоятельно организуют дополнительный сбор средств на поддержку луганских и донецких военных подразделений. Портал помогает объединить разрозненные сборы, ускорить логистику и предотвратить деятельность мошенников, которые организуют фейковые сборы средств для помощи бойцам на Украине. Также на портале можно будет увидеть отчет и убедиться, что все собранное и пожертвованное дошло до адресатов.





По словам создателей проекта, портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать какую форму помощи поддержать, и в какой город ее направить.



Напомним, что региональное отделение Народного фронта в Карелии находится по адресу г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3. Более подробную консультацию можно получить по телефонам 8 (8142) 59-57-84 (Петрозаводск) и 8 (800) 200-34-11 (Москва).