«Карелия Палп» готова к старту сезона лесовосстановительных работ

В 2024-ом плановое лесовосстановление пройдет на делянках Кяппесельгского, Юстозерского, Линдозерского и Сандальского лесничеств. Для этих целей АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» (АО «КЛПХ» входит в группу компаний «Карелия Палп») закупило 50 кг семян хвойных пород и 765 тыс. штук сеянцев ели и сосны.

Восстановление лесов – неотъемлемая часть деятельности лесозаготовительных предприятий и обязательная процедура, предусмотренная действующим лесным законодательством. Предприятие задействует все участки, пройденные рубкой, исходя из потребности, пригодности и выбора метода лесовосстановления. В прошлом году работы велись более чем на 360 гектарах, а в этом году лесовосстановление пройдет на площади в 372 гектара. Из них под посев, который мы планируем начать 6 мая, выделено 84 гектара, оставшиеся 288 пойдут под посадку,

– говорит директор по производству «КЛПХ» Виталий Дук.

Для искусственного лесовосстановления в компании используют сеянцы хвойных пород с открытой и закрытой корневыми системами. В первую очередь будут высажены сеянцы с открытой корневой системой, так как земля напитана влагой, и почвенные условия благоприятно воздействуют на приживаемость будущих деревьев. Сеянцы с закрытой корневой системой более адаптированы к высадке, поэтому с ними работают в конце лесопосадочного периода, который традиционно приходится на июль.

Почву готовят заранее, а посадочный материал «КЛПХ» закупает у карельского поставщика. Сеянцы, выращенные в регионе произрастания, хорошо приспособлены к климату и почвенным условиям региона: их средний показатель приживаемости составляет 85-90%.

Одновременно с высаживанием новых деревьев работники леспромхоза ведут работы по сохранению подроста: ухаживают за молодыми деревьями, контролируют плотность посадки, удаляют нежелательную травянистую и древесную растительность.

//Фото: пресс-служба группы компаний «Карелия Палп»