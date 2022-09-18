Канализационную станцию в Медгоре отремонтировали еще летом

Министерство строительства Карелии и администрация Медвежьегорского района отреагировали на информацию СМИ о том, что Медвежьегорску угрожает экологическая катастрофа. На канализационной насосной станции произошла авария: обрушилось основание стены резервуара, вода затопила машинное отделение, выведя из строя насосы.



«Опубликованные рядом СМИ данные «о возможной экологической катастрофе в Медвежьегорске» неактуальны и запоздали, по меньшей мере, на три месяца», – сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов.



После аварии перекачка стоков была оперативно организована погружными насосами по временной линии.



25 мая этого года из резервного фонда правительства были выделены 2, 5 миллиона рублей на ликвидацию последствий аварии. Общая стоимость работ – более 5,44 млн. рублей, и большую часть финансирования обеспечивает бюджет Медвежьегорска.



Бетонная стена канализационной насосной станции, ее гидроизоляция и пол сооружения были восстановлены в июне этого года. В августе поставлено и смонтировано новое насосное оборудование.





«На ближайшей неделе будет завершен монтаж новой запорной арматуры и обратных клапанов. Водоотведение будет организовано по постоянной схеме, – пишет на своей странице глава Минстроя. – На фото – та самая станция, отремонтированная еще летом».

11 августа, когда основная часть работ была уже выполнена, оборудование находилось в поставке и было частично смонтировано, а мероприятия обеспечены финансированием, суд первой инстанции вынес решение, согласно которому ответчик – компания «Сток» должна установить оборудование и запустить его в течении 4 месяцев с момента вступления в силу решения суда. Решение вступило в силу 13 сентября, что и стало поводом для публикации.



Как сообщает администрация Медвежьегорска, сейчас станция работает в штатном режиме, насосы в рабочем состоянии, подтопления и залива территории сточными водами не зафиксировано. (фото vk.com)