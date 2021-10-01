01 октября 2021, 21:39
Происшествия

Камера сняла гуляющих по поселку в Карелии волков

Хищники прошлись по улице поселка Заречный на севере республики

В поселок Заречный, входящий в состав Костомукшского городского округа, пришли волки. Хищников сняла камера наблюдения.

Судя по скриншоту, опубликованному в паблике «Беседка в Костомукше товарной», все произошло вечером 30 сентября. Камера сняла волков в 22:56.

Дикие звери (их было не меньше двух) прошли по поселку вплотную к жилым домам. Информации о возможных пострадавших в населенном пункте не поступало.

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Костомукша
Заречный
волк
хищник
новости Карелии