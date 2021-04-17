Как закрытие Турции отразилось на стоимости туров на курортах России?

Закрытие Турции - самого востребованного среди россиян зарубежного туристического направления больно ударит по отечественному туристическому бизнесу и карманам туристов. Так считают в карельских турфирмах. Там утверждают, что никто не верил в подобный сценарий развития событий.

В турфирмах рассказали, что многие карельские путешественники в прошлом году вынуждены были из-за коронавируса отложить свой отдых на апрель-май 2021 года. И вновь «протелели».

После приостановления полетов в Турцию и Танзанию цены на отечественные курорты серьезно изменили, а в страны, куда еще открыт путь россиянам, туры из дорогих превратились в недоступные. Даже Абхазия перестала быть эконом-вариантом.

Что происходит на туристическом рынке, сколько стоит отдых на российском юге, нужно ли туда стремиться, и какой сезон ожидает всех нас? Об этом и о многом другом журналист портала «Петрозаводск говорит» расспросил специалистов туристического бизнеса.