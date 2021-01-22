Как спасти вашу бабушку от мошенников в интернете и не только

Как показывает практика, жертвами мошенников чаще всего становятся пенсионеры. Доверчивые бабушки и дедушки нередко отдают телефонным и онлайн - бандитам все свои сбережения. Призвать злоумышленников к ответственности сложно — они выбирают сложные схемы и сценарии, не позволяющие их вычислить. Эксперты от МТС подготовили краткий гайд о том, как защитить ваших близких.

Шаг 1:

Расскажите пожилым людям о распространенных схемах злоумышленников, это поможет им легче опознать мошенника:

- бесплатные медицинские услуги «по телефону» - способ продать дорогие лекарства и процедуры

- чудо - технику проще купить в магазине с помощью внука, по телефону вероятнее всего орудуют псевдоменеджеры

- банк не будет просить ваших личных данных по телефону

- звонки из полиции с целью получения взятки – еще одна распространенная схема

Шаг 2:

Напоминать простые истины

Пожилые люди часто допускают почти «детские» ошибки: впускают в квартиру посторонних, верят первым встречным, не проверяют информацию. Подготовьте бабушкам и дедушкам список полезных телефонов основных служб и повесьте у двери, попросив проверять данные визитеров. Еще можно установить видеодомофон, который поможет провести коммуникацию за закрытой дверью. И да, напомните, что не нужно всем подряд показывать документы и верить в розыгрыши. Истина проста: бесплатный сыр в мышеловке.

Шаг 3:

Не скупитесь на внешнюю безопасность: хорошая дверь и даже замочек на почтовый ящик поможет предотвратить неприятную ситуацию и сохранить личные данные в секрете.

Шаг 4:

Финансовая грамотность

Пенсия дома – распространенное явление, но на банковской карте их хранить безопаснее, терминалы точно есть не у всех мошенников. К тому же, базы пенсионеров по районам, к сожалению, не редкое явление.

Предотвратить манипуляцию пожилыми людьми лучше с помощью разъяснительной беседы. Крайние меры – аккуратно срезать CVC-код лезвием или ножом. Случайно выдать секретные данные уже не получится, как и сделать опрометчивую покупку. Но от передачи заветного кода мошенникам это не спасет. Избежать этого можно, например, привязав карту бабушки к другому телефону или настроить дубль смс на ваш телефон.

Шаг 5:

Гаджеты в помощь!

Видеоглазок. Работает как звонок, фотографирует посетителей, может отправлять фото вам на телефон, если подключён к интернету через Wi-Fi.

IP-камера. Работает через интернет, пишет на MicroSD. К трансляции можно подключиться из любой точки мира со смартфона. Удобно в поездках.

Брелок с тревожной кнопкой. Используется пожилыми людьми, когда пришли посторонние или когда нужна помощь. Зона действия — 10–15 м от дома.

Альтернативой этим гаджетам могут стать смарт - часы для пожилых людей. С ними ваш близкий постоянно будет связи и сможет рассчитывать на оперативную помощь близких, если это потребуется. И речь идёт не только о мошенниках, но и о любой другой экстренной ситуации.

С помощью умных часов удобно поддерживать связь с пожилыми родственниками и не беспокоиться о них напрасно. В любой непонятной ситуации ваш близкий сможет связаться с вами прямо через гаджет или отправить сигнал SOS, если ему требуется помощь. В интернет-магазине МТС можно найти подходящую модель.