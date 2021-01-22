Эксперты советуют проверить недвижимость перед покупкой

Приобретение любого вида недвижимости связано с серьезными вложениями. К сожалению, незаконные мошеннические сделки с плачевными последствиями в данной сфере не являются редкостью. Все чаще мы слышим о продаже квартир с прописанными несовершеннолетними или недееспособными лицами, покупке домов или коттеджей, находящихся в залоге, и прочих махинациях, которыми не брезгуют нечистые на руку продавцы. Чтобы не столкнуться с такими проблемами и не понести колоссальные убытки, не обязательно обращаться за помощью к риэлторам. Теперь провести проверку интересующего объекта на предмет юридической чистоты можно в режиме онлайн, используя публичную кадастровую карту https://rosreester.net/kadastrovaya-karta.

О сервисе

Сервис Rosreestr.net (официальный сайт https://rosreester.net ) был создан с целью уменьшения числа мошеннических сделок, проводимых с недвижимостью. Портал находится в открытом, круглосуточном доступе, поэтому пользоваться его услугами можно в любое время, по мере возникновения потребности.

Проверка объектов недвижимости осуществляется сервисом на основе данных государственных баз, что гарантирует точность и актуальность полученной информации. Заказав услугу проверки на сайте сервиса, можно получить следующие данные:

наличие арестов и обременений;

имя владельца;

нахождение объекта в залоге;

некоторые другие моменты.

Чтобы получить информацию, необходимо знать кадастровый номер или адрес объекта. После введения данных в пустующее окошко система проведет автоматическую проверку и предоставит отчет. В зависимости от загруженности системы процесс может занять от 6 до 24 часов.

Проверка квартиры

Для проверки каждого отдельного типа объекта существует специальная страница. К примеру, проверку квартиры проводят тут https://rosreester.net/proverit-kvartiru, а земельных участков в другом разделе. Такой подход позволяет исключить путаницу и существенно ускоряет процесс проверки данных.

Если интересующая квартира будет находиться в залоге или под арестом, система обязательно сообщит об этом в отчете. Полученная на сайте информация может использоваться не только при покупке квартиры или другого объекта недвижимости, а и в спорных ситуациях.

Сервис Rosreestr.net проводит проверку только тех объектов, которые находятся на территории РФ и ранее были внесены в кадастровый реестр.

На правах рекламы.