Как СНТ Карелии сэкономить на оплате услуги по вывозу отходов

Карельский экологический оператор проводит акцию для садовых товариществ в Карелии по оплате задолженности за услугу «Обращение с ТКО»

Фото: https://rotko10.ru

Карельский экологический оператор открыл льготный период погашения задолженности за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» для садовых товариществ (СНТ), действующих на территории Республики Карелия.

Акция продлится с 11 сентября по 11 октября 2023 года. Перерасчет в части списания пеней будет действовать только в случае заключения мирового соглашения, оплаты задолженности в полном объеме и в указанный период.

Оператор подчеркивает, что согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Однако, на сегодняшний день не все СНТ заключили договор с региональным оператором по обращению с ТКО и не оплачивают услугу по вывозу отходов. На территории Республики Карелия зарегистрировано четыреста пятьдесят пять СНТ, из них оформили контракт с КЭО триста шесть объединений. Остальные СНТ уклоняются от этой законодательной обязанности, в отношении них проводится работа в судебном порядке. Таким образом, сто сорок девять СНТ осуществляют вывоз отходов вне правового поля, возможно используя для этого «серых возчиков», размещая свои отходы в неположенных местах - в лесах, на обочинах дорог или муниципальных контейнерных площадках, что приводит к образованию многочисленных масштабных несанкционированных свалок и способствует ухудшению экологической обстановки в регионе.

Даже имеющие договорные отношения с региональным оператором садовые товарищества не выполняют его условия и не оплачивают вовремя и в полном объеме оказанные услуги. На данный момент в судебных инстанциях находятся 27 судебных дел, а 133 иска уже удовлетворены в пользу Карельского экологического оператора. Общая задолженность СНТ составляет около 8 млн рублей. Именно такие садовые объединения могут сэкономить на оплате задолженности за вывоз отходов и в период акции списать пени - для крупного СНТ эта сумма может достигать 18 050 рублей, для объединения чуть меньше 10 675 рублей.

Простая арифметика показывает, что крупное СНТ, состоящее из 360 участков или членов, должно оплачивать ежемесячно около 10 тысяч рублей за всех участников, при нормативе в 160 участков - около 5 тысяч рублей и 28 участков - чуть больше 800 рублей в месяц.

Оператор обращает внимание, что очень важно оплачивать услугу ежемесячно и в полном объеме, это позволит избежать начисления пени и других расходов в рамках судебного производства. Процесс вывоза отходов - ежедневный, непрерывный процесс, требующий серьезных затрат на эксплуатацию и ремонт спецтехники, оплату работы персонала, размещение отходов на официальных объектах.

Для проведения сверки расчетов и списания пеней, начисленных за несвоевременную оплату услуги «Обращение с ТКО», обязательно просим предоставить платёжные документы в офис ООО «КЭО» по адресу: Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, 26, 1 этаж или прислать их по электронной почте: info@rotko10.ru, указав в теме письма «Пени».

Перерасчет в части списания пеней будет произведен только в случае предоставления полного пакета документов, состоящего из следующих позиций:

- заявление в свободной форме на имя генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» В.А. Иванова;

- платежное поручение или документ об оплате задолженности;

- номер договора с региональным оператором.

Задолженность за услугу по обращение с ТКО СНТ могут оплатить:

- В офисах ПАО Сбербанк.

- В других банках по реквизитам ООО «Карельский экологический оператор» за ТКО: ИНН 1001291523, КПП 100101001, ОГРН/ОГРНИП 1141001044788, счет 40702810525000091633, БИК 048602673

КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК

30101810600000000673 с указанием лицевого счета с наименованием «Обращение с ТКО».

На правах рекламы. ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР», ИНН 1001291523