Как поссорились два директора знаковых учреждений культуры Карелии

Директор объединенной дирекции Музыкального и Русского драматического театров, которым ровно двадцать лет назад была Ирина Русанова, прокомментировала свое выступление в Законодательном собрании Карелии, которое вызвало не только полемику, но даже скандал. Дело в том, что в выступлении она высказалась про другой театр Карелии – Национальный. Фрагменты ее выступления опубликовала газета «Курьер Карелии». Коллектив Национального театра прочитал, после чего призвал Ирину Георгиевну извиниться.

На это Ирина Русанова ответствовала, что у нее и в мыслях не было оскорблять коллектив Национального театра. Она лишь высказала свое мнение по поводу его репертуара. После открытия нового современного здания Ирина Георгиевна ожидала выхода целого ряда головокружительных спектаклей.

«А этого не случилось, - заявила она. – Я думаю, что просто в театре есть проблема освоения нового сценического пространства, уже несколько забытого. От того, что они работали на Малой сцене, перейдя на Большую, они немножко растерялись что ли».

По ее словам, ни о каком кризисе в Национальном театре она так же не говорила. Русанова заявила, что «Курьер Карелии» лукавит. А подтверждением ее слов может служить стенограмма ее выступления в парламенте Карелии: «Я ни одного порочащего творческий коллектив слова не произнесла. Я просто сказала, что «дом сейчас пустует». В нем нет публики».

По телефону главный редактор «Курьера Карелии» Сергей Куликаев опроверг обвинения в публикации ложной информации. Он полностью доверял опытному журналисту Ирине Смирновой, автору статьи.

Как бы то ни было, главное, чтобы от подобных разбирательств не страдали зрители.

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Дав слово Ирине Русановой, журналисты не могли не дать слово и противоположной стороне конфликта. Напомним, незадолго до этого скандала депутаты Законодательного собрания Карелии выясняли, куда конкретно были направлены деньги, выделенные для реконструкции здания Национального театра Карелии. Проверка не нашла каких-то серьезных нарушений. Но, возможно, это послужило толчком для того, чтобы руководитель другого театра, на который не потратили столь значительных сумм, счел возможным высказаться о целесообразности дорогого ремонта (кстати, незадолго до этого в Петрозаводске шло большое обсуждение работы как раз Музыкального и Русского драматического театров, которым руководила Русанова, и вот там-то ее вотчина подверглась серьезной критике). Раз уж во всеуслышанье было заявлено о том, что в Национальном театре кризис, журналисты пригласили в студию директора этого театра, чтобы поговорить сразу обо всем.

Арвид Михайлович Зеланд сообщил, что на собрании трудового коллектива эту статью у них прочли и посмеялись: «Все-таки человек, который занимает такой пост, должен серьезнее относиться к тому, что и где он говорит. Сложно представить, что где-то в Москве директора театров поливают грязью коллег. Это вопрос этики. Она говорила про наши пустые залы, но это обман. Несмотря на то, что на Большой сцене театр работал всего три месяца, нас посетило 18 тысяч человек».

Директор Национального театра посетовал, что долгое время ходили нервирующие коллектив разговоры, что деньги потрачены, и много. Театр становился заложником политических игр. В конце концов признали, что никто не виноват. Коллективу театра хотелось бы, чтобы оценку всему произошедшему дало их профильное министерство – культуры.

«Не могу понять, у нас в области культуры сложилась какая-то странная система. Нужно всех обвинять в кризисе, искать виноватых, устраивать публичную порку, - говорил Зеланд. – Такое было и с Музыкальным театром, потом с Русским театром драмы. Потом общественно пороли «Творческую мастерскую». Теперь взялись за нас. Что это за тенденция?» - у директора был резонный повод для возмущения.

-А с Ириной Георгиевной вы говорили на эту тему?

-Говорил кратко. Попросил ее принести извинения коллективу, она сказала, что не сделает этого никогда и ни за что. Потом сказала, что в газете не совсем точно ее выражения.

При этом Арвид Михайлович подчеркнул, что дело не в «Ирине Георгиевне», а в тенденции, которая сложилась. Кстати, в те же времена пошли слухи о том, что Зеланд собирается покинуть Петрозаводск, переехать в Санкт-Петербург. В тот момент директор Национального театра заявил, что делать этого не собирается, но не скрывал, что ему сделали предложение перейти на работу в один из театров Петербурга.

Таким было 3 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.