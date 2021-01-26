К Земле приближаются крупные астероиды

До конца недели мимо нашей планеты пролетят три крупных астероида, передает РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов NASA. Так, уже 28 января мимо Земли пролетит астероид 2021 BZ размером до 65 метров.

Другой более крупный космический объект2021 AG7, примерно до 110 метров, пролетит в ближайшую пятницу. В этот же день в 22:37 по московскому времени пролетит астероид 2021 AF7 размером до 53 метров. Все космические тела пролетят на довольно большом расстоянии от нашей планеты.

Ранее мимо планеты пролетели два астероида - 2021 AL и 2021 BD3. (фото tolknews.ru)