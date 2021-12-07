07 декабря 2021, 19:12
Известный вирусолог назвал штамм омикрон живой вакциной
Известный ученый Петр Чумаков считает, что новая мутация коронавируса поможет переболевшим получить крепкий иммунитет
Омикрон, которого так боится мир, на самом деле может оказаться своего рода живой вакциной от коронавируса. Об этом в интервью с URA.RU заявил членкор РАН, известный вирусолог Петр Чумаков.
Ученый объяснил, что у этого варианта ковида снижена патогенность, при этом выше заразность. После выздоровления у переболевших возникает иммунитет, причем даже к самым болезнетворным формам инфекции.
Чумаков добавил, что есть мнение, что природа сама создала живую вакцину против коронавируса.
Он допустил, что омикрон позволит больше не объявлять локдауны и карантины. Но нужно еще посмотреть, как он влияет на степень тяжести заболевания, число пациентов в реанимации. // Фото: Vladimir Fedotov/unsplash.com