Известный вирусолог назвал штамм омикрон живой вакциной

Омикрон, которого так боится мир, на самом деле может оказаться своего рода живой вакциной от коронавируса. Об этом в интервью с URA.RU заявил членкор РАН, известный вирусолог Петр Чумаков.

Ученый объяснил, что у этого варианта ковида снижена патогенность, при этом выше заразность. После выздоровления у переболевших возникает иммунитет, причем даже к самым болезнетворным формам инфекции.

Чумаков добавил, что есть мнение, что природа сама создала живую вакцину против коронавируса.

Он допустил, что омикрон позволит больше не объявлять локдауны и карантины. Но нужно еще посмотреть, как он влияет на степень тяжести заболевания, число пациентов в реанимации. // Фото: Vladimir Fedotov/unsplash.com