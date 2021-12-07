07 декабря 2021, 17:56
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста из-за омикрона
Со среды срок действия отрицательного результата ПЦР-теста будет составлять 48 часов, а не 72
В России сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Новое требование начнет действовать со среды, 8 декабря.
По сообщению РИА Новости, о планах уменьшить срок действия ПЦР-исследования стало известно на прошлой неделе.
По словам Поповой, меры связаны с особенностями нового штамма коронавируса омикрон, из-за его повышенной заразности. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)