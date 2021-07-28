Известный общественник умер в Карелии

Скончался руководитель карельской региональной общественной организации «Общество национальной культуры азербайджанцев «Одлар Юрду» («Страна Огней») Акиф Наджаф Оглы Гулиев. Печальную новость сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.

Акиф Гулиев был членом совета по межнациональным отношениям Петрозаводска, участвовал в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

Прощание пройдет сегодня, 28 июля, с 19 до 20 часов в траурном зале на улице Вольная, 4. Похороны пройдут в Азербайджане. (фото источника)