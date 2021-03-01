Известная сеть открыла в Петрозаводске первый продуктовый магазин

Автор: Анна Павлова

22 февраля в Петрозаводске открылся первый магазин известной торговой сети «ВкусВилл». Казалось бы, столько уже в городе торговых точек, больших и маленьких, тем не менее, именно появление «ВкусВилл» особенно порадовало горожан. Информация об открытии моментально разошлась в социальных сетях, и причин для этого можно назвать несколько.

В первую очередь «ВкусВилл» известен тем, что в своем ассортименте делает акцент на качественные и натуральные продукты с небольшим сроком хранения. Именно поэтому его так любят поклонники здорового и правильного питания. При этом, предлагаемый ассортимент очень широк: на полках и в холодильниках большой выбор овощей и фруктов, от самых привычных до экзотических, разнообразная молочная и мясная продукция, сыры, детское питание, соки и морсы, крупы, орехи, хлебобулочные изделия, готовые блюда – это полноценный продуктовый магазин, где можно купить и повседневные продукты, и что-то особенное для праздничного стола.

Качеству продуктов здесь действительно уделяют особое внимание. Помимо собственных технологов регулярными проверками партий продуктов занимаются независимые лаборатории. Они устанавливают соответствие заявленного состава содержимому упаковки, ведь честный состав – это одно из главных требований компании к каждому продукту, который попадает на полку «ВкусВилл».

Очень трепетно в компании относятся к поддержанию постоянной обратной связи с покупателями. Свое мнение о магазине и товаре каждый посетитель «ВкусВилл» может оставить на официальном сайте, в мобильном приложении или на форумах в социальных сетях. Неравнодушные покупатели не только благодарят или указывают на недостатки. Они реально влияют на формирование ассортимента и выстраивание стратегии развития компании. Так, благодаря покупателям, появились первые микромаркеты «ВкусВилл» и вендинги (киоски - автоматы с продуктами).

В 2020 году актуальным стал вопрос безопасности при покупке. Через сайт и приложение теперь можно сделать все необходимые продукты, которые при любой сумме заказа доставят бесплатно прямо к двери собственные курьеры и служба «Delivery Club».

Во всех магазинах сети также строго соблюдаются меры безопасности: в торговом зале стоят санитайзеры, персонал работает в масках и перчатках, регулярно проводится тщательная обработка помещений.

В первом петрозаводском «ВкусВилл» пока трудится московская команда. Мы спросили у сотрудников, довольны ли они первыми результатами, и чем их удивили карельские покупатели:

«Первые впечатления самые положительные. Многие, кто приходит, говорят о том, что очень ждали открытия «ВкусВилл», просят передать слова благодарности руководству компании. Нам, конечно, это тоже очень приятно. Ожидания от открытия полностью оправдались. Мы видим, что продукция очень востребована. Думаю, что горожане оценят и наш режим работы. Магазин открывается уже в 8 утра, так что, если надо заехать перед работой за продуктами или чашечкой кофе с собой, то это к нам. Скоро прямо в торговом зале установят кофемашину, и все желающие смогут порадовать себя ароматным кофе. Вечером, в отличие от многих местных торговых точек, наш магазин работает до 22.00, и это тоже очень нравится покупателям. Люди приходят вплоть до самого закрытия. Еще хочется отметить, что карельские покупатели очень вежливые и терпеливые. Даже если выстраивается очередь, а такое случается, особенно в вечернее время, то все спокойно ждут, пока на кассе оформляют карты лояльности или объясняют, как работает мобильное приложение. Мы оценили такое отношение, потому что в Москве, например, это редкость»

- рассказала Елена, сотрудник магазина.

Было интересно узнать и мнение первых покупателей. Вот, что сказала одна из них, Надежда (без фото), которая специально приехала в новый магазин из другого района города:

«Про эту сеть магазинов я знаю от моего сына, который живет в Санкт-Петербурге. Он очень хвалил качество продуктов и обслуживание. Так что, когда я узнала, что первый такой магазин открылся у нас, то, конечно, приехала посмотреть. Уже увидела некоторые интересные продукты, которых нет в других магазинах. Для меня актуален вопрос правильного питания в силу некоторых проблем со здоровьем. Думаю, что здесь я найду все, что нужно»

Разговор поддержала Елена:

«Об открытии магазина в Петрозаводске я вчера узнала от знакомой. Конечно, обрадовалась, потому что эту торговую сеть знаю очень хорошо. В Москве, например, всегда посещаю их магазины. Мне очень нравится большой выбор продуктов для тех, кто придерживается здорового питания. Если в других магазинах надо читать состав, обращать внимание на срок реализации, то здесь можно спокойно покупать любой товар. Я уверена в качестве и, скорее всего, буду здесь постоянным покупателем»

Еще одна покупательница, Ирина, добавила:

«ВкусВилл» я знаю давно. Хорошо, что наконец-то он открылся и у нас. Меня всегда радует, когда в наш маленький город приходит кто-то известный «с большой земли». Жду, что здесь будут, например, какие-то редкие фрукты и другие продукты, которых нет в обычном массмаркете»

В ближайших планах нового магазина также установить в торговом зале сокомат, чтобы радовать покупателей свежевыжатыми соками. Про него уже спрашивали те, кто был во «ВкусВилл» в других городах.

Рядом с кассами стоит контейнер для сбора батареек. Экоактивистов также порадует стойка товаров без упаковки, которая заработает в торговом зале, как только привезут и установят специальное оборудование.

Есть в зале и стенд с рецептами в виде симпатичных маленьких открыток, которые можно бесплатно взять с собой. Каждый покупатель может выбрать понравившийся рецепт, прямо здесь купить нужные продукты и приготовить дома что-то новенькое.

Компания планирует открыть еще несколько своих магазинов в разных районах города, так что у петрозаводчан появится больше возможностей покупать свежие и качественные продукты популярной российской торговой сети и заботиться о здоровом питании для себя и своих близких.

На правах рекламы.