Избирательные участки приступили к работе в Карелии

Избирательные участки сегодня, в пятницу 8 сентября, открылись в Карелии. Жители Республики в течение трех дней – 9, 10, 11 сентября – должны выбрать, кто из пяти кандидатов достоин занимать должность Главы региона. На нее претендуют: Анатолий Дударин («Демократическая партия России»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Андрей Рогалевич («Справедливая Россия – Патриоты – за правду») и Евгений Ульянов (КПРФ).



Кроме того, жители Кемского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пудожского, Сортавальского районов и Суоярвского муниципального округа изберут депутатов местных советов, глав городских и сельских поселений.



Для того, чтобы все жители республики могли сделать свой выбор, все 463 избирательных участка будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00. При этом 458 участковых избирательных комиссий – постоянные, а пять будут обеспечивать голосование в местах временного пребывания избирателей – в медучреждениях, на острове остров Кижи и так далее.