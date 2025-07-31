Избиратели четырех округов в Карелии могут проголосовать дистанционно

В 2025 году дистанционное электронное голосования (ДЭГ) применяется в 24 регионах России на федеральной платформе ДЭГ – vybory.gov.ru. В число согласованных ЦИК России регионов вошла и Республика Карелия.

12, 13 и 14 сентября 2025 года избиратели Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов смогут проголосовать дистанционно на выборах депутатов Советов округов первого созыва.

Дистанционное электронное голосование – это голосование с помощью смартфона или компьютера без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Для ДЭГ используется специальный портал со специальным программным обеспечением, доступ к которому предоставляется через Интернет. При этом приходить на избирательный участок необходимости нет.

Преимущества ДЭГ:

это удобно – в дни голосования можно получить бюллетень и проголосовать в любом месте в удобное для вас время;

это безопасно – каждый голос защищен и надежно сохраняется;

это просто – процесс голосования понятный и легкий;

это прозрачная процедура – вы можете убедиться, что ваш голос учтен.

Как участвовать в ДЭГ?

С 28 июля до 24:00 8 сентября 2025 года можно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуги.

Чтобы подать заявление и принять участие в голосовании, требуется выполнение следующих условий:

вы старше 18 лет или достигнете совершеннолетия не позднее 14 сентября 2025 года;

ваш адрес регистрации по месту жительства находится в пределах территории, где проводится ДЭГ. В Карелии это – Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский и Муезерский муниципальные округа;

у вас есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг;

ваши данные, указанные в личном кабинете на портале Госуслуг, совпадают с данными, содержащимися в регистре избирателей ЦИК России.

Если результат рассмотрения поданного заявления «Учтено» – ваш статус участника ДЭГ подтвержден. Его можно проверить в личном кабинете на портале Госуслуг.

Стоит обратить внимание, что избиратель, являющийся участником ДЭГ, автоматически исключается из списка избирателей по месту жительства на своём избирательном участке.

Что делать, если вы подали заявление об участии в ДЭГ, но планы изменились?

Избиратель вправе отозвать заявление не позднее 24:00 8 сентября 2025 года.

Обратите внимание, что избиратель, исключенный из списка на избирательном участке по месту жительства в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ и не отозвавший его в срок, вправе принять участие исключительно в ДЭГ.

Как проголосовать на портале ДЭГ?

В дни голосования 12, 13 и 14 сентября 2025 года на главной странице портала ДЭГ будет доступна кнопка для перехода к голосованию. При ее нажатии вам будет предложено авторизоваться с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Также для участия в ДЭГ потребуется подтвердить свою личность цифровым кодом из смс-сообщения, который будет направлен на номер мобильного телефона, указанный в вашей учетной записи на портале Госуслуг.

Остались вопросы? Обращайтесь к порталу ДЭГ (раздел «Вопросы и ответы»).

Фото: Избирком Карелии