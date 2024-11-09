Из-за взрыва в жилой многоэтажке Пятигорска погибла женщина

В многоэтажке в Пятигорске произошел взрыв бытового газа. Он вызвал пожар в жилом комплексе «Курортный» на улице Тольятти, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По словам главы города Дмитрия Ворошилова, в результате взрыва погибла женщина, еще одна получила ожоги средней степени тяжести и была госпитализирована.

Взрыв повредил 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять машин, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Сейчас спасатели работают на месте, разбирая разрушенные конструкции, а следователи уже возбудили уголовное дело. В городе ввели режим ЧС, создали пункты временного размещения для людей.

Комплекс «Курортный» — новостройка, расположенная рядом с парком Победы и Новопятигорским озером, и включает несколько корпусов, из которых не все еще введены в эксплуатацию; часть квартир продолжают продавать.

По информации Mash, вероятной причиной ЧП стал разрыв газового баллона. Сообщается, что на четвертом этаже здания в одной из квартир велись ремонтные работы, и газ был отключен. // фото: МЧС России