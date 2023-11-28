Из-за вирусов за прошлую неделю в больницы попали 25 человек

Заболевших коронавирусом в Карелии становится больше, однако гриппом и ОРВИ болеют гораздо чаще. Так, с 20 по 26 ноября зафиксировали 361 случай covid-19, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Неделей ранее ковидом в регионе заболели 208 человек. Что касается ОРВИ, то на минувшей неделе зарегистрировали 5 127 случаев.

Эпидпорог на 108,71 процента превышен в возрастной группе от 15 лет и старше. В целом уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 12,95 процента. С таким диагнозом за минувшую неделю госпитализировали 25 человек.

В Петрозаводске за эти дни зафиксировали 2 564 заболевших ОРВИ. Показатель заболеваемости пока ниже эпидпорога на 9,82 процента. При этом из-за ОРВИ и гриппа на карантин отправили 51 класс в 19 школах. // фото: pixabay.com