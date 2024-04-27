Из-за опасения шпионажа в Финляндии глушат беспилотники

Системы глушения беспилотников начали применять в Финляндии, чтобы сбивать летающие в запрещенных местах дроны. Об этом со ссылкой на командующего ВВС страны сообщает Yle.

Эти устройства используют военные, спасательные службы и полиция. Беспилотники обычно запускают простые граждане, однако БПЛА могут также использоваться и для шпионажа, что вызывает опасение.

Дроны в Финляндии нельзя запускать в бесполетных зонах и рядом с критически важными объектами: близ военных объектов и электростанций.

Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал, что у военных есть системы создания пассивных помех. Они отключают сигнал управления беспилотника, тот после этого падает либо совершает аварийную посадку.

Система также определяет местонахождение запустившего БПЛА человека. Есть и другие меры противодействия дронам, их сейчас продолжают развивать. // фото: freepik.com