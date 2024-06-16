16 июня 2024, 12:44
Из «Ауди» выбросило трех девушек, водитель-полицейский в больнице
Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Петербурге
Жесткая авария произошла рано утром 16 июня в Петербурге на Приморском шоссе. Автомобиль «Ауди» влетел в столб, оказался на обочине и загорелся.
От удара о бетонный столб из салона иномарки вылетели три девушки – все они погибли, сообщает портал 47news.ru.
Водитель «Ауди» в тяжелом состоянии, но жив. По сообщению источника, управлял иномаркой 26-летний сотрудник спецбатальона ГИБДД. Подразделение отвечает в том числе за сопровождение чиновников высокого ранга.
Предположительно, водитель мог не справиться с управлением на повороте. Полиция проводит проверку. // фото vk.com/spb__police