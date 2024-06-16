Захвативших заложников в СИЗО ликвидировали в ходе штурма

Арестантов, взявших двух сотрудников ФСИН в заложники в ростовском СИЗО, ликвидировали во время штурма.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали»,

- говорится в телеграм-канале ФСИН России.

До начала штурма с захватчиками вели переговоры, но они не дали результатов. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть изолятор.

Утром 16 июня шестеро арестантов смогли выбраться из камеры и взять двух заложников изолятора. // фото freepik.com