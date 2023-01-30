30 января 2023, 12:02
IT-парк за 4,5 млрд хотят создать в Петрозаводске
Объект в сфере высоких технологий включили в ФЦП
IT-парк собираются создавать в Октябрьском районе в Петрозаводске.
Его стоимость оценили в 4,5 млрд рублей, передает РБК. Из них 2 млрд – деньги федеральной казны, а 2,5 млрд хотят привлечь за счет внебюджетного софинансирования.
Объект включили в федеральную целевую программу развития Карелии. В технопарке в сфере высоких технологий планируют создать тысячу рабочих мест. // фото unsplash.com