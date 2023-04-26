Истребитель упал в Мурманской области

26 апреля в Мурманской области упал истребитель МиГ-31. Пилоты успели катапультироваться. В Минобороны сообщали, что самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового учебного полета, пишет газета «Известия».

Летчиков нашли, их осмотрели врачи, госпитализация им не потребовалась.

Упавший самолет не нанес ущерб инфраструктуре. По словам губернатора области Андрея Чибиса, пилоты – герои, так как уводили истребитель от населенного пункта. МиГ-31 упал в районе Мончегорска в озеро. // фото скриншот видео Mash