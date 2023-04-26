Жительницу Карелии оштрафовали за взятку полицейскому

50-летнюю автолюбительницу осудили в Карелии за взятку полицейскому, сообщили сегодня в карельском СУСК.

Женщина дала 50 тысяч рублей сотруднику полиции в его служебном кабинете. Коррупционное преступление было совершено в декабре 2022 года. Женщина попалась за рулем в нетрезвом виде и хотела с помощью денег решить вопрос.

Полицейский сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления. В момент передачи денег даму задержали. Суд приговорил ее к штрафу. Его размер не стали раскрывать. // фото unsplash.com