История с избиением детей в Ладвинской школе дошла до суда

В Прионежском районном суде рассмотрели административное дело в отношении педагога Ладвинской школы, которого обвиняли в избиении двух учеников. Дело было переведено из уголовного в административное, поскольку не было обнаружено следов избиения, сообщает Gubdaily.ru со ссылкой на учителя.

Суд признал педагога виновным и назначил за каждый инцидент в школе штраф в размере 10 тысяч рублей. Суд проходил без свидетелей. Один инцидент судья разбирал в присутствии мамы ученицы и инспектора по делам несовершеннолетних. На второй процесс представитель ученика не явился. Учитель намерен оспорить решение суда. Пока не ясно, продолжит ли учитель работать в школе.

Ранее стало известно, что от рук учителя истории и социального педагога пострадали два школьника. Полиция провела проверку после жалоб их родителей, учителя отстранили от работы. Материалы проверки были переданы в прокуратуру. Как сообщал уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев итогом неподобающего поведения школьного учителя стало возбуждение административного производства по статье о побоях. (фото Максим Стулов, vedomosti.ru)