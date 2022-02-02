02 февраля 2022, 12:20
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Инвесторы высоко оценивают экономический потенциал Карелии

Правительство Республики Карелия при поддержке Сбера провело Инвестиционный форум, участники которого обсудили вопросы развития экономического потенциала региона

Эксперты считают инвестиционный климат региона благоприятным. Его формирует система льготных программ, которые реализует правительство Республики. В частности, уменьшение налога на прибыль, субсидии из бюджета региона до 20% от общего объёма затрат на реализацию инвестиционного проекта. Кроме этого бизнес может рассчитывать на льготы по аренде и выкупу земельных участков.

Считаем необходимым продолжить практику проведения таких совместных встреч с бизнесом. У нас со Сбербанком общая задача - оказать помощь и поддержать предпринимателей, готовых реализовывать новые проекты, создавать рабочие места. Благодарим нашего партнёра за возможность такого диалога с предпринимателями,

- сообщила заместитель министра экономического развития Республики Карелия Наталья Савенкова.

Мы поддерживаем политику Правительства Республики Карелия в развитии экономического потенциала региона и выступаем одним из финансовых операторов позитивных перемен. В прошлом году банк принял положительные решения по инвестиционным проектам на 8 млрд рублей, и в 2022 году мы будем продолжать поддержку бизнеса в части модернизации производственных мощностей, запуска новых экологичных проектов и других направлений. Системная работа всех заинтересованных сторон позволит развить экономический потенциал региона, раскрыть его возможности не только для жителей республики, но и для гостей и инвесторов из других регионов и стран,

- сказал управляющий Карельским отделением Сбербанка  Константин Бугрим.

Среди наиболее привлекательных направлений, которые сейчас активно развиваются в Республике, – туризм, деревообработка, горнодобывающая промышленность, развитие рыбопромышленного комплекса. Особый интерес представляет развитие Арктической зоны, где с федерального уровня для бизнеса созданы благоприятные экономические условия.

 

 

 

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Метки: 
Инвестиции в Карелию
Наталья Савенкова
Константин Бугрим
Экономический потенциал Карелии
Инвестиционный форум в Карелии