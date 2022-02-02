Инвесторы высоко оценивают экономический потенциал Карелии

Эксперты считают инвестиционный климат региона благоприятным. Его формирует система льготных программ, которые реализует правительство Республики. В частности, уменьшение налога на прибыль, субсидии из бюджета региона до 20% от общего объёма затрат на реализацию инвестиционного проекта. Кроме этого бизнес может рассчитывать на льготы по аренде и выкупу земельных участков.

Считаем необходимым продолжить практику проведения таких совместных встреч с бизнесом. У нас со Сбербанком общая задача - оказать помощь и поддержать предпринимателей, готовых реализовывать новые проекты, создавать рабочие места. Благодарим нашего партнёра за возможность такого диалога с предпринимателями,

- сообщила заместитель министра экономического развития Республики Карелия Наталья Савенкова.

Мы поддерживаем политику Правительства Республики Карелия в развитии экономического потенциала региона и выступаем одним из финансовых операторов позитивных перемен. В прошлом году банк принял положительные решения по инвестиционным проектам на 8 млрд рублей, и в 2022 году мы будем продолжать поддержку бизнеса в части модернизации производственных мощностей, запуска новых экологичных проектов и других направлений. Системная работа всех заинтересованных сторон позволит развить экономический потенциал региона, раскрыть его возможности не только для жителей республики, но и для гостей и инвесторов из других регионов и стран,

- сказал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Среди наиболее привлекательных направлений, которые сейчас активно развиваются в Республике, – туризм, деревообработка, горнодобывающая промышленность, развитие рыбопромышленного комплекса. Особый интерес представляет развитие Арктической зоны, где с федерального уровня для бизнеса созданы благоприятные экономические условия.