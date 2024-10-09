Интернаты для ищущих убежища детей в Финляндии закрывают

Миграционная служба Финляндии прекращает работу интернатов для несовершеннолетних, ожидающих убежища. Она расположены в Лахти и Савонлинне, передает Yle.fi.

Учебные заведения прекратят свою деятельность в конце текущего года. В интернате города Лахти, рассчитанном на 21 ребенка, в настоящее время проживают 13 детей. В Савонлинне содержатся десять подростков, хотя учреждение также предназначено для 21 ребенка.

В специализированных интернатах размещают несовершеннолетних, которые прибыли в Финляндию без родителей, искатели убежища и получатели временной защиты.

Исполняющая обязанности руководителя интерната в Лахти, Катья Пиетиляйнен, отметила, что количество детей может значительно увеличиться. Например, прошлой зимой все места в интернате были заняты.

Миграционная служба пока не раскрывает, где разместят детей из закрывающихся интернатов. Всего у ведомства подобных учреждений 20. // фото: pixabay.com