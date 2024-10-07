Родители учеников русско-финской школы обратились в полицию

В финской школе с углубленным изучением русского языка сочли публикации в СМИ, обвиняющие заведение в якобы угрозе национальной безопасности, ударом по своей репутации. Некоторые родители даже обратились в полицию, сообщает Yle.

В сентябре финское издание Iltalehti, ссылаясь на анонимные источники из внешнеполитических кругов, заявило, что школа может быть закрыта, поскольку представляет угрозу для безопасности страны, а Россия якобы использует ее в качестве пропагандистского инструмента.

Полиция безопасности Финляндии быстро опровергла эти утверждения. Однако директор школы Катри Анттила выразила обеспокоенность тем, что публикация нанесла серьезный урон имиджу учреждения.

- Теперь при каждом поиске информации о нашей школе в интернете эта статья будет постоянно появляться,

— отметила она в интервью Yle.

По словам Анттила, публикация вызвала волну возмущения среди преподавателей и родителей. Некоторые родители уже обратились в полицию и в Совет по вопросам публичного слова — надзорный орган финской журналистики, — чтобы инициировать расследование вмешательства в частную жизнь. Школьный фонд, в свою очередь, разрабатывает стратегию, чтобы укрепить позиции учреждения и восстановить доверие.

Школа Восточной Финляндии — двуязычное учебное заведение, специализирующееся на изучении русского языка и культуры, и работает в трех городах: Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. // фото: freepik.com