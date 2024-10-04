Финны намерены дистанционно отзывать ВНЖ у иностранцев

Министерство внутренних дел Финляндии предложило ужесточить меры по ограничению въезда в страну, увеличив срок запрета с пяти до 15 лет. Также финны намерены предусмотреть возможность аннулирования вида на жительство иностранцев в дистанционном порядке по соображениям безопасности.

Соответствующий законопроект был представлен парламенту Финляндии 3 октября, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно документу, вид на жительство может быть отозван у иностранца, находящегося за пределами страны, если он представляет угрозу для общественного порядка и безопасности. Причем это может быть сделано без необходимости его личного присутствия на слушаниях в Финляндии.

Кроме того, проект предлагает увеличить максимальный срок содержания под стражей с 12 до 18 месяцев для лиц, подлежащих депортации. Основная цель поправок — усилить меры по высылке нелегально находящихся в стране, а также укрепить общественный порядок и национальную безопасность. В МВД подчеркнули необходимость скорейшего принятия данных изменений. // фото: freepik.com