Институт Финляндии в Петербурге завершит деятельность в России

Общество «Финляндия–Россия» решило прервать свое учредительство в составе Института Финляндии в Петербурге. Так что деятельность в России прекратят, передает Yle.

– Мы благодарны всем партнерам в России и в Финляндии, сотрудничество с которыми было важной составляющей нашей работы на протяжении 30 лет,

– сказано в заявлении общества.

О том, что институт временно прекращает работать, стало известно в марте. Это связывали с военной спецоперацией России на Украине. Теперь выяснилось, что институт закрывается навсегда. // Фото: Яндекс.Карты