Instagram изменит формат, чтобы конкурировать с TikTok и YouTube

Руководство соцсети «Инстаграм» решило сделать ставку на видео. Соцсеть изменит формат. Об этом заявил глава компании Адам Моссери, сообщает РИА Новости. Предполагается, что изменения сделают сервис лучше, что позволит ему конкурировать с TikTok и YouTube.

Привычных квадратных фотографий станет меньше, а видеоконтента больше. Алгоритмы соцсети будут отдавать предпочтение роликам.

Пользователи в своей ленте кроме рекламы будут видеть контент с тех аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке. Нововведения будут появляться постепенно. Эксперименты начнутся в ближайшие месяцы. (фото gadgets.ndtv.com)