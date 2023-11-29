Иномарка в Петрозаводске вспыхнула на стоянке

Сегодня ночью в 04:17 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что горит Ford Focus. Пожар вспыхнул на автостоянке на улице Хейкконена, сообщили нам в МЧС Карелии.

Прибывшие к месту вызова пожарные в течение пяти минут справились с огнем. Были повреждены моторный отсек, лобовое стекло, от высокой температуры оплавились колеса автомобиля.

По какой причине среди ночи загорелся автомобиль, сейчас выясняют специалисты. Материальный ущерб устанавливается.

Еще один автомобиль в Петрозаводске горел вчера в половине девятого вечера на бульваре Интернационалистов. В результате возгорания в Nissan Qashgai был поврежден моторный отсек на незначительной площади. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. // фото: pixabay.com