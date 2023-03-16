Иномарка сгорела в Карелии вместе с гаражом

В среду, 15 марта, на пульт Единой службы спасения 01 Муезерского района в 21:09 поступило сообщение о пожаре. В поселке Суккозеро вспыхнул частный гараж.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были уже на месте происшествия. К этому времени создалась реальная угроза распространения огня на соседние строения. Но спасатели остановили пламя.

Однако гараж сгорел, сгорел и автомобиль Toyota Corola, который находился внутри. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: pixabay.com