Инфекционист заявил о прохождении пика омикрона в России

Согласно данным статистики, Россия, вероятно, прошла пик волны омикрон-мутации ковида. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

Ученый отметил, что положительная динамика по заболеваемости COVID-19 есть в крупных регионах, в том числе в Москве. Существует предположение, что из-за большого числа заражений в последние два месяца коллективный иммунитет вырастет до весьма значимых уровней.

По информации оперштаба, за прошлые сутки в России заразились коронавирусом 152 337 человек. Из них госпитализировали 8835 больных. Это на 14,8 процента меньше, чем днем ранее. В воскресенье, 20 февраля, в больницы с ковидом попали 10 372 пациента.

Что касается летальных исходов, то за минувшие сутки их зафиксировали 735. // Фото: geralt/pixabay.com