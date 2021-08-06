Индийская ярмарка открылась в Петрозаводске

Организаторы приглашают всех в ТРЦ «Лотос Plaza» на ярмарку индийских товаров, которая пройдет до 22 августа.

Здесь вы можете увидеть разнообразные товары из Индии: косметику, одежду, бижутерию, украшения и многое другое.

Красивые вещи из Индии, лечебные средства из Тайланда, благовония, изделия из кожи, бусы, ожерелья, различные сувениры и многое другое ждут своего покупателя. На ярмарке представлен большой ассортимент чая из Индии и Китая; различные индийские специи, рис Басмати и множество вкусных и интересных вещей.

Ярмарка будет работать в ТРЦ «Лотос Plaza», пр.Лесной, д. 47 (вторая линия, первый этаж, рядом с магазином «FIX PRICE») до 22 августа 2021 года.

На правах рекламы.