«Открытие» заключил с Группой ЦДС сделку проектного финансирования
Банк «Открытие» предоставил Группе ЦДС кредитные средства на сумму 11,5 млрд руб. для строительства жилого квартала «Новые горизонты» совокупной площадью 185 тысяч м2.
Это уже вторая сделка нашего банка с Группой ЦДС – первую, с лимитом финансирования в 3,9 млрд руб. мы реализовали еще в прошлом году. Средства на строительство нового квартала будут поэтапно выделяться в течение ближайших лет, таким образом, наше взаимовыгодное сотрудничество вышло на уровень долгосрочного финансового партнерства,
– отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.
Активное сотрудничество с крупнейшими региональными застройщиками входит в число наших стратегических приоритетов. В работе с нами клиенты ценят широкий набор решений, индивидуальный сервис, качество и гибкость в структурировании сделок. Уверены, что ЖК «Новые горизонты» будет комфортным для его жителей, а четкое и ритмичное финансирование банка «Открытие» позволит застройщику реализовать все идеи, заложенные в этот проект,
- прокомментировала сделку старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова.
Стратегическим финансовым партнером в реализации масштабного проекта ЦДС «Новые Горизонты» выступил банк «Открытие», с которым уже не один год нас связывают крепкие взаимовыгодные отношения. Второй, более крупный кредит, выделенный на застройку нового участка, только подтверждает правильность выбранных стратегий и мероприятий, которые мы предпринимаем для успешного развития проектов компании. Мы рады долгосрочным партнерским отношениям с банком, входящим в ТОП-10 российских кредитных организаций, что, в свою очередь, отражает надежность Группы ЦДС как застройщика,
– сообщила директор по финансам Группы ЦДС Ажар Лотик.